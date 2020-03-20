Россия открыла границу для жителей ОРДЛО

Россия запретила въезд жителям ОРДЛО без российского паспорта. Несмотря на карантин и закрытие границ для иностранцев Российская Федерация разрешила въезд жителям оккупированного Донбасса. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на решение правительства.

В распоряжение от 16 марта внесли изменения, согласно которым запрет на въезд не распространяется на жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины",

- говорится в новом распоряжении.

Напомним, что 18 марта Россия запретила въезд жителям ОРДЛО без российского паспорта. Ограничения были введены, чтобы не допустить распространения коронавируса.