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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Россия открыла границу для жителей ОРДЛО

Категория: Новости / Политика

Россия открыла границу для жителей ОРДЛО

Россия запретила въезд жителям ОРДЛО без российского паспорта. Несмотря на карантин и закрытие границ для иностранцев Российская Федерация разрешила въезд жителям оккупированного Донбасса. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на решение правительства.

В распоряжение от 16 марта внесли изменения, согласно которым запрет на въезд не распространяется на жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины",
 - говорится в новом распоряжении.

Напомним, что 18 марта Россия запретила въезд жителям ОРДЛО без российского паспорта. Ограничения были введены, чтобы не допустить распространения коронавируса.


Источник: ЛЕНТА



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