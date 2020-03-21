Труханов предложил депутатам дежурить на остановках, чтобы пассажиры не били водителей общественного транспорта

Мэр Одессы Геннадий Труханов предложил депутатам горсовета проводить разъяснительную работу с избирателями, которые в часы пик штурмуют общественный транспорт и даже нападают на водителей из-за лимита на количество пассажиров в салоне.

«Речь идет о том, чтобы на остановках, в наиболее проблемных местах, еще до подхода общественного транспорта помогать людям разбиваться на группы,

— Разумеется, необходимо выделяться из толпы, быть в халате или с каким-то другими опознавательными знаками».

— заявил на сегодняшнем аппаратном совещании городской голова.

Заместитель директора департамента транспорта Сергей Щербань отметил, что сегодня психологическое состояние водителей очень сложное:

«Мы вывели на улицу кого только можно, чтобы дежурить на конечных или магистральных направлениях, чтобы поддерживать водителей и проводить с пассажирами профилактические беседы»,

— отметил чиновник.