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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Труханов предложил депутатам дежурить на остановках, чтобы пассажиры не били водителей общественного транспорта

Категория: Новости

Труханов предложил депутатам дежурить на остановках, чтобы пассажиры не били водителей общественного транспорта

Мэр Одессы Геннадий Труханов предложил депутатам горсовета проводить разъяснительную работу с избирателями, которые в часы пик штурмуют общественный транспорт и даже нападают на водителей из-за лимита на количество пассажиров в салоне.

«Речь идет о том, чтобы на остановках, в наиболее проблемных местах, еще до подхода общественного транспорта помогать людям разбиваться на группы,
 — заявил на сегодняшнем аппаратном совещании городской голова. 
— Разумеется, необходимо выделяться из толпы, быть в халате или с каким-то другими опознавательными знаками».

Заместитель директора департамента транспорта Сергей Щербань отметил, что сегодня психологическое состояние водителей очень сложное:

«Мы вывели на улицу кого только можно, чтобы дежурить на конечных или магистральных направлениях, чтобы поддерживать водителей и проводить с пассажирами профилактические беседы»,
 — отметил чиновник.

 


Источник: ДУМСКАЯ



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