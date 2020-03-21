В Киеве арестовали контрабанду поддельных лекарств из России, Индии и Турции

Служба безопасности Украины совместно с таможенниками поймали контрабандистов, которые привозили в Украину фальсифицированные лекарства из Российской Федерации, Индии и Турции. Правоохранители изъяли более 50 наименований лекарств на общую сумму свыше 3 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе Офиса Генеральной прокуратуры.

По версии следствия, незарегистрированные и некачественные лекарственные средства сердечно-сосудистой, гормональной и онкологической группы ввозились на территорию Украины с сокрытием от таможенного контроля, а также без контроля качества и соблюдения температурного режима транспортировки, что могло потянуть негативные последствия для здоровья граждан,

- говорится в сообщении.

В результате обыска полицейские кроме лекарств конфисковали компьютерную технику администратора сайта и другие вещественные доказательства. Более 50 наименований препаратов оценили в 3 миллиона гривен.