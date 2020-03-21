ВОЗ просит людей не целовать умерших из-за коронавируса во время похорон

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала не применять особых правил для захоронения умерших из-за коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга. В Министерстве здравоохранения разработали инструкцию по погребению умерших из-за коронавируса.
Ритуальные обряды на период карантина запрещены, ведь во время их проведения существует угроза распространения инфекции. На данный момент в Украине подтвердили 73 случая заражения коронавирусом. За последние сутки коронавирусом в Украине заразились 26 человек, из которых 20 - в Киеве, 1 - в Киевской и 3 — в Ивано-Франковской области.