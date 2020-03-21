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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

ВОЗ просит людей не целовать умерших из-за коронавируса во время похорон

Категория: Новости

ВОЗ просит людей не целовать умерших из-за коронавируса во время похорон

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала не применять особых правил для захоронения умерших из-за коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга. В Министерстве здравоохранения разработали инструкцию по погребению умерших из-за коронавируса.

"В первую очередь наибольший риск в захоронении имеют ритуальные обряды, там, где возможно большое скопление людей, там где возможны прощальные поцелуи, это все те точки риска, которые надо исключить и предотвратить. Поэтому как бы нам этого не хотелось, но мы вынуждены вам рекомендовать уменьшить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь при коронавирусной болезни",
 - говорится в сообщении.

 Ритуальные обряды на период карантина запрещены, ведь во время их проведения существует угроза распространения инфекции. На данный момент в Украине подтвердили 73 случая заражения коронавирусом. За последние сутки коронавирусом в Украине заразились 26 человек, из которых 20 - в Киеве, 1 - в Киевской и 3 — в Ивано-Франковской области.


Источник: 112



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