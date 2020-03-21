Видео пациентов, лежащих на полу в коридорах переполненных испанских больниц, шокировало сеть

После итальянских больниц, переполненных пациентами с коронавирусом, сеть шокировало видео, сделанные в больницах Испании, которые уже не могут принимать пациентов из-за перегруженности. Так, как сообщает издание El Mundo, в Больнице имени инфанты Леонор в Мадриде люди вынуждены лежать прямо на полу в коридорах, дожидаясь медицинской помощи.

Число умерших от COVID-19 в стране резко возросло, достигнув 2182 человек. За последние сутки скончались 462 инфицированных коронавирусом. В общей сложности заражены были свыше 33 тысяч испанцев.

58% смертей от коронавируса зарегистрированы в Мадриде. Местные власти превратили конференц-центр IFEMA в полевой госпиталь — самый большой в Европе. Здесь размещено 5500 кроватей.