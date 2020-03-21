Синоптики резко изменили свой прогноз погоды на конец марта

Погода в Украине будет еще теплее, чем прогнозировали раньше. Ощутимое потепление стоит ждать 27 марта. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра.

В прогнозе на 24 марта уточняют, что снега практически не будет, а ночной мороз будет не таким суровым (раньше прогнозировалось до -9 градусов).

Согласно новым картам синоптиков, ближайшей ночью по стране мороз от 0 до -7 (теплее на Юге, холоднее - в других регионах). Днем от +2 до +6. Небольшой снег возможен в восточных областях и Крыму. При этом ожидается порывистый ветер до 12 метров в секунду. В Киеве во вторник, 24 марта, днем +2+4, ночью от -4 до -6 мороза, ветрено, но без осадков.

25 марта температура повысится на несколько градусов, без осадков, ветрено. А вот в четверг, 26 марта, потеплеет существенно. Будет +8+12, на Юге +12+15. Однако ночью на большинстве территорий (кроме южных областей) температура снизится до -1 +2 градусов.

28 и 29 марта установится по-настоящему теплая весенняя погода. От +12 до +17 по всей стране, без осадков. При этом ночью все еще будет холодно - местами около нуля.

Ранее мы писали, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 23 марта, во Всемирный день метеоролога, погоду Украины будет определять антициклон по имени Юрген. По данным Диденко, антициклон идет с севера, несет холод и даже морозы. Ночью в Украине ожидается -1-6 градусов, днем ​​0 + 5 градусов. В южной части нашей страны будет на несколько градусов выше.