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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях

Категория: Новости / Политика

Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях

Кабинет министров на своем заседании принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Черкасской и Тернопольской областях в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС",
 – написал он.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в девять областях: Черновицкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской, Донецкой и Харьковской.


Источник: СЕГОДНЯ



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