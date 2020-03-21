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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Кабмин запретил экспорт этилового спирта

Категория: Новости

Кабмин запретил экспорт этилового спирта

Кабинет Министров Украины запретил экспортировать этиловый спирт с территории Украины в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины”,
 — отметил он.

По словам главы правительства, для контроля за выполнением этого решения на предприятиях, производящих спирт, будут установлены контрольные посты.

“Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль куда и кому отгружается спирт”,
 — добавил Шмыгаль.
Отметим, 11 марта в Украине запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения. Запрету подлежит экспорт лабораторных костюмов, перчаток, халатов, защитных очков, а также медицинских масок, респираторов и других товаров. Спирт ранее в этот перечень внесен не был.


Источник: БУКВЫ



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