В Черное море вошли три фрегата НАТО

В Черное море вошли три фрегата 2-й Постоянной средиземноморской группы НАТО. Об этом сообщил в Facebook председатель наблюдательного Совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.

"Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований", редакции BlackSeaNews и "Майдана иностранных дел" сообщает: 23.03.2020 примерно в 13-00 (киевское время) в Черное море вошли 3 фрегата 2-й Постоянной средиземноморской группы НАТО (SNMG 2)",

– написал Клименко.В составе группы: турецкий фрегат TCG Salihreis (F246); итальянский ITS Virginio Fasan (F591);фрегат HMCS Fredericton (337) Королевского военно-морского флота Канады.Официальная цель визита не указана. Корабли НАТО регулярно заходят на патрулирование в Черное море. В основном они участвуют в военных учениях, но сейчас все они отменены из-за распространения коронавируса.