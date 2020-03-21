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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

У одесского прокурора после возвращения из Египта обнаружили коронавирус

Категория: Новости

У одесского прокурора после возвращения из Египта обнаружили коронавирус

Поздно вечером в понедельник, 23 марта, в одесских СМИ появилась информация о том, что в Одессе выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 диагностирован у прокурора местной прокуратуры. Ранее стало известно, что в Одессе закончились тесты для диагностики коронавируса.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщается, что одесский прокурор десять дней назад вернулся из Египта. Потом у него резко поднялась температура, появились реальные симптомы заболевания, и его увезли в Киев, где госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19.

В самой прокуратуре неофициально подтвердили этот факт, хотя и сослались на то, что необходим повторный анализ. Возможно, имеется в виду тест ПЦР — именно его эксперты считают наиболее точным. В понедельник, 23 марта, в помещении прокуратуры проводили дезинфекцию. Всем контактировавшим с этим сотрудником посоветовали самоизолироваться.

Вице-мэр Одессы Павел Вугельман официально подтвердил факт заражения сотрудника прокуратуры. По словам чиновника, прокурор не контактировал со своими коллегами, поскольку после возвращения находился на самоизоляции в другом городе.

Тем временем из-за угрозы распространения коронавируса забеспокоились жители расположенного на юге Одесской области Белгорода-Днестровского, одного из крупнейших городов областного подчинения. Люди сообщают, что 22 марта прибыл самолет из Египта с украинскими туристами.

«Они в аэропорту подписали бумагу, что 14 дней будут в самоизоляции. Но 23 марта заместитель мэра Белгорода-Днестровского Ольга Ципуленко, которая накануне вернулась из Египта, вышла на работу. Все от нее шарахаются, и никто ничего сказать не может: она большой начальник»,
 — говорят горожане.


Источник: ФАКТЫ



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