В Офисе президента спрогнозировали, когда Украина сможет побороть COVID-19

При соблюдении введенного в Украине карантина, эпидемию коронавируса можно будет побороть уже к маю. Тогда же граждане страны смогут полноценно вернуться на работу. Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Замглавы ОП заявила, что чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

«Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни... Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу»,

– объяснила Ковалив.Также Ковалив сказала, что Украина не может ввести чрезвычайное положение в связи с тем, что правительство не готово остановить большую часть экономики страны.

«Когда мы говорим о чрезвычайном положении, 70% нашей экспортной выручки - аграрии и металлурги. Можно ли их остановить? Конечно нет! Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет! Мы не можем остановить аграрный сектор, это означает, что не можем остановить поставщиков семян, техники, топлива, удобрений. Если идти по такой логике, поймем, что мы не можем остановить большую часть экономики. Ведь не может работать металлургический завод без кокса, без транспорта. Мы не можем порвать в один момент все цепочки, которые работают»,

- заявила Ковалив.

В то же время, она не исключила, что динамика распространения коронавируса COVID-19 в Украине может измениться за несколько дней.

«На сегодня с той динамикой с коронавирусом, оснований введения чрезвычайного положения нет. Конечно, ситуация может измениться. На сегодня динамика будет видна в течение следующих нескольких дней или, возможно, недели»,

- отметила она.Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на новые вызовы в связи с коронавирусом, Правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики.