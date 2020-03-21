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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

ВНО в Украине состоится, несмотря на коронавирус

Категория: Новости / Наука и образование

ВНО в Украине состоится, несмотря на коронавирус

В Министерстве образования и науки (МОН) заверили, что внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году будет проведено, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Об этом заместитель министра образования и науки Егор Стадный написал в Facebook.

“Коллеги, друзья, нынешнее ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЭ, ЕПВИ при различных вариантах развертывания событий. Напоминаю, что ВНО – это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую”,
 – отметил Стадный.

По его словам, уже на этой неделе будут сообщены детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.


Источник: БУКВЫ



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