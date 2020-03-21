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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Украинцев на карантине могут начать контролировать через смартфоны

Категория: Новости

Украинцев на карантине могут начать контролировать через смартфоны

Украинская полиция приступила к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Данные для этого она получает в автоматизированном порядке данные от пограничников. Но этого может оказаться недостаточно и полиция может начать контролировать соблюдение карантина через смартфоны, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей",
 - сообщил он.


Источник: Ліга



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