Украинцев на карантине могут начать контролировать через смартфоны

Украинская полиция приступила к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Данные для этого она получает в автоматизированном порядке данные от пограничников. Но этого может оказаться недостаточно и полиция может начать контролировать соблюдение карантина через смартфоны, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей",

- сообщил он.