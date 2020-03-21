Медработники получили бесплатный интернет и мобильную связь

lifecell предоставил бесплатные минуты голосовой связи и гигабайты трафика медикам, которые являются его абонентами. 6000 украинских медработников уже получили 1500 минут разговоров и 20 ГБ интернета. Предложением оператора могут воспользоватья и другие работники медицины.

Как получить бесплатную услугу

Те медики, которые являются абонентами lifecell и оказывают первичную медицинскую помощь, но пока не получили свои гигабайты и минуты, должны:

набрать *440*3# и ожидать подтверждения регистрации запроса;

или заполнить форму на сайте medic.lifecell.ua

Минуты и гигабайты будут начислены через несколько дней после проверки зарегистрированного номера телефона НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) в электронной системе здравоохранения.

Также при регистрации необходимо убедиться, что именно этот номер lifecell указан в электронной системе здравоохранения. После проверки информации придет соответствующая SMS. При получении бесплатной услуги текущий тариф абонента не меняется.