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  • Просмотров: 49
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Медработники получили бесплатный интернет и мобильную связь

Категория: Новости

Медработники получили бесплатный интернет и мобильную связь

lifecell предоставил бесплатные минуты голосовой связи и гигабайты трафика медикам, которые являются его абонентами. 6000 украинских медработников уже получили 1500 минут разговоров и 20 ГБ интернета. Предложением оператора могут воспользоватья и другие работники медицины.

Как получить бесплатную услугу
Те медики, которые являются абонентами lifecell и оказывают первичную медицинскую помощь, но пока не получили свои гигабайты и минуты, должны:

набрать *440*3# и ожидать подтверждения регистрации запроса;
или заполнить форму на сайте medic.lifecell.ua
Минуты и гигабайты будут начислены через несколько дней после проверки зарегистрированного номера телефона НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) в электронной системе здравоохранения.

Также при регистрации необходимо убедиться, что именно этот номер lifecell указан в электронной системе здравоохранения. После проверки информации придет соответствующая SMS. При получении бесплатной услуги текущий тариф абонента не меняется.


Источник: Град



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