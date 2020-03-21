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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессу прилетел спецборт с экспресс-тестами на коронавирус и спецсредствами защиты

Категория: Новости

В Одессу прилетел спецборт с экспресс-тестами на коронавирус и спецсредствами защиты

Минувшей ночью губернатор Одесской области Максим Куцый встретил спецборт из Киева, в котором находились экспресс-тесты на коронавирус, ПЦР-тесты, а также средства для защиты врачей. Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава Одесской ОГА.

ПЦР-тесты сразу будут доставлены в лабораторный центра Одессы, где наши ученые смогут эффективно и быстро определять болезнь. Также мы начнем сортировки экспресс-тестов, респираторов и других средств защиты для наших врачей. Уже завтра медицинские учреждения будут укомплектованы этими средствами,
 - подчеркнул Максим Куцый.

Также он добавил, что часть груза спецборта будет доставлена в Николаев, Херсон, Винницу и Кропивницкий.

 


Источник: Ліга



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