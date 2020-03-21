Астрономы определили край Млечного Пути

Согласно новому исследованию, наша галактика растянулась на 1,9 миллиона световых лет. Млечный путь намного больше, чем считалось ранее.

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании определили местонахождение края Млечного пути. По их расчетам, точный диаметр составил 1,9 миллиона световых лет, плюс-минус 400 тысяч световых лет.

Ученые, чтобы найти границу Млечного пути, провели компьютерное моделирование того, как образуются гигантские галактики. Моделирование показало, что сразу за границей темного ореола скорости малых соседних галактик стремительно падают.

Специалисты утверждают, что это происходит на расстоянии около 950 000 световых лет от центра Млечного пути. Следовательно, по их мнению, это указывает на местоположение края галактики. Данный край оказался в 35 раз дальше от центра галактики, чем Солнце.

Новые данные помогут точнее оценить массу галактики и количество вращающихся вокруг нее других галактик.

Напомним, что черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной. С чем это связано, специалисты пока сказать не могут.