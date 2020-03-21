Eurolab Пальчевского скрыл положительные тесты на коронавирус вип-клиентов, вернувшихся с Куршевеля

Частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб информацию как минимум о четырех положительных результатах тестов на коронавирус. Как сообщают источники в правоохранительных органах, их сдали четверо украинцев после недавних посещений Куршевеля.

По данным СМИ, по состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживается аппаратами искусственного дыхания.



"Формально, тесты отправили на повторное исследование в Германию, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только к Eurolab, но и санитарным службам нашего государства. Поэтому теперь к Пальчевскому много вопросов, ведь все эти селебритис, они публичные и небедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение четырех дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей",

– отметили собеседники.Как сообщалось ранее, частная клиника Eurolab заявила, что имеет в наличии экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19. Они оказались очень дорогими, что крайне возмутило украинцев.