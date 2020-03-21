Бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии IBF американцем Теофимо Лопесом не состоится 30 мая. Из-за пандемии коронавируса все бои под эгидой Всемирной боксерской организации (WBO) были отменены до июня 2020 года. Интересно, что ранее Лопес обвинил Ломаченко в том, что бой может не состояться.

"Учитывая сложившуюся ситуацию в мире из-за распространения COVID-19, WBO перенесла все боксерские соревнования, которые должны были состояться до июня 2020 года",

– говорится в заявлении организации.

Ранее Ломаченко вернулся в Украину из-за неопределенности, связанной с судьбой его поединка против Лопеса. В активе 32-летнего Ломаченко 15 поединков, в которых он потерпел лишь одно поражение, а 10 из 14 поединков завершились нокаутом. Что касается Лопеса, то 22-летний американец одержал победы во всех своих 15 боях (12 нокаутом).