Тесты топ-менеджера "Нафтогаза" на коронавирус оказались отрицательными

Топ-менеджер "Нафтогаза" Андрей Фаворов и его жена Анастасия Магонова не являются носителями коронавируса - это показал результат лабораторного теста. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" 24 марта.

У нас хорошие новости! У директора дивизиона интегрированного газового бизнеса Андрея Фаворова и у его жены результат теста на коронавирус - отрицательный, коронавируса нет. И Андрей, и его жена чувствуют себя хорошо, но на данный момент продолжают придерживаться карантинных мероприятий и остаются на самоизоляции до 27 марта,

- сказано в сообщении.

20 марта отец топ-менеджера "Нафтогаза" Михаил Фаворов, по профессии - врач-эпидемиолог, рассказал в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы" о том, что его сын Андрей Фаворов заразился китайским коронавирусом. На следующий день COVID-19, по словам Михаила, подхватила и его супруга, известная пиарщица Анастасия Магонова.

Андрей Фаворов сначала записал видео, где рассказал о своем самочувствии, но информацию о коронавирусе никак не прокомментировал. Затем, когда новость стала резонансной, топ-менеджер "Нафтогаза" сообщил, что по приезду из США, откуда он вернулся с симптомами простуды, сдал экспресс-тесты, и они показали отрицательный результат. Но менеджер для надежности сдал полноценный расширенный анализ, результаты которого должны были прийти 23-24 марта.

По последним данным, в Украине - 97 выявленных случаев коронавируса. Главными очагами остаются Буковина и Киев. Зафиксировано 3 случая смерти от коронавируса, и еще у одной умершей подозревают COVID-19, но данных теста на сегодняшний момент еще нет.