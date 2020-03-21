Герои Одессы

«Ни одной пяди земли без боя!» Л.Д.Троцкий.

Эту фразу Георгий Константинович Главацкий пронесёт через весь свой боевой путь, ни разу не свернув с него. Перелистывая страницы нашей книги памяти, вспомним ещё одного героя нашего города.

Георгий Константинович родился 6 октября 1907 года в рабочей семье. Закончил пять классов, а затем областные курсы пропагандистов. В Красную Армию Главацкий был призван в июле 1941-го и направлен на фронт, на оборону подступов Одессы. Сначала овладел пулемётом, затем за храбрость был выдвинут в ротные политруки, а в августе назначается комиссаром стрелкового батальона. Уже будучи военкомом участвовал в героической обороне Одессы.

С большой горечью 16 октября 1941 года будущему герою пришлось оставить родной город и эвакуироваться в Севастополь, оборона которого только начиналась, но он знал, что судьба еще даст возможность взять реванш, а пока его ждали новые испытания.

Во время штурма Севастополя держал оборону под Балаклавой. Сражение было тяжелым, несмотря на полученную контузию, Главацкий поле боя не покинул. Батальон мужественно держался, но после очередной атаки теряет командира и Георгий Константинович берет командование на себя. При всех тягостях боев защитники не только не сдали занимаемых рубежей, а и не раз проводили контрнаступления.

В 1942 году за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» Георгий Главацкий был удостоен звания Героя Советского Союза, а также награждён Золотой звездой за номером 740.

В конце июня 1942 года судьба в очередной раз испытывает офицера. Вследствие тяжелого ранения был эвакуирован из Севастополя в госпиталь на Кавказ. Но и тут Георгий Константинович решил даром не терять времени, и в конце года в свет выходит его книга «В боях за Севастополь».

Казалось, что ничто не способно сломить Главацкого. Уже будучи майором, в составе 55-й дивизии, ведя свой полк на освобождение Анапы, получает задание отсечь дорогу неравным силам противника. Фашисты не смогли остановить десантников. 2000 отборных солдат не только блистательно справились с поставленной задачей, но и уничтожили 17 танков и одну самоходку.

Заканчивает свой боевой путь на подступах к Праге. Былые раны сильно сказались на здоровье Георгия Константиновича, и в 1946 году в звании полковника он был уволен в запас.

В 1955 году уже в мирном родном городе оканчивает Одесский пищевой техникум, затем работает директором Одесского комбината по производству жировой продукции и в 1979-м уходит на заслуженную пенсию.

Не стало героя 14 сентября 1990 года, но память об офицере и его неиссякаемом мужестве живет до сих пор, а его подвиги навсегда вписаны заглавными буквами в книгу о настоящих одесситах.