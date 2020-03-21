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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Генсек ООН призвал лидеров G20 отменить пошлины и санкции из-за пандемии коронавируса

Категория: Новости / Политика

Генсек ООН призвал лидеров G20 отменить пошлины и санкции из-за пандемии коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" в связи с глобальной пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Генсек ООН выделил несколько наиболее проблемных сфер и предложил лидерам "Большой двадцатки" сосредоточиться на нескольких самых важных вопросах во время экстренного виртуального саммита. Гуттериш обратился с предложением выработать скоординированный подход к снижению угрозы заражения и выделению триллионных пакетов помощи для международной экономики.

Он также напомнил о необходимости оказать помощь развивающимся странам, которые могут серьезно пострадать от эпидемии коронавируса.

"Гутерриш призвал отменить различные тарифы и пошлины, а также санкции, ранее введенные против некоторых стран. Такая отмена санкций позволит обеспечить доступ людей к продуктам питания, медикаментам и медицинской помощи, необходимой им для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.



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