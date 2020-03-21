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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

У Шмыгаля создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы

Категория: Новости

У Шмыгаля создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы

По словам премьер-министра Денис Шмыгаля, представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента договорились создать открытую платформу для разработки решений, которые бы реагировали на экономические вызовы.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Дословно: "Сегодня я провел видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса Президента. На ней мы договорились, что формируем открытую стратегическую платформу, созданную на основе профессионализма".

Детали: Созданная платформа будет "мозговым центром", который будет разрабатывать решения по реагированию на чрезвычайные экономические проблемы.

"Будем честными: мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Мы уже знаем, что надо сделать, чтобы преодолеть вирус. В то же время страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы", – говорится в заметке главы правительства.

Отмечается, что к нему уже присоединились Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Новая Страна, Разумков Центр, Ukrainian Institute for the Future, Укрпромвнешэкспертиза.


Источник: Украинская правда



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