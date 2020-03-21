В Украине выросло число соискателей

Количество украинцев, ищущих новое место работы, выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает портал Head Hunter.

Эксперты сайта отмечают, что также произошли изменения в категориях поиска.

Так, если в 2019 году чаще всего искали работу для новичков, в сферах: торговли, телекоммуникации и IT, то в марте нынешнего года, новое рабочее место для себя активнее стали присматривать топ-менеджеры. Их процент поисковых запросов поднялся с пяти до десяти.

Также, чаще на сайты с поиска вакансий, стали заглядывать люди в возрасте от 30 до 60 лет. А претенденты до 40 лет заняли лидирующую позицию в количестве размещенных объявлений о поиске работы. Раньше свои резюме активно размещали украинцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме того, возросла доля резюме мужчин. В феврале их было 53%, а в период карантина их стало около 63%.