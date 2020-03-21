Обыски прошли у бывшего ректора одесского медуниверситета Запорожана

Обыск состоялся 24 марта в Одессе в доме бывшего ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана, который сейчас возглавляет научный совет университета.

Также следственные действия прошли в здании ректората университета и в других должностных лиц вуза, - передает Радио Свобода.

Как говорится в постановлениях Суворовского районного суда, копиями которых располагает Радио Свобода, правоохранители искали поддельные печати предприятий и учреждений, компьютерную технику и цифровые носители информации, а также «орудия уголовного нарушения или имущество, которое было получено в результате его совершения».

Обыски, которые, по данным Радио Свобода, было около пятнадцати, касались уголовного дела, сведения о котором внесли в ЕРДР еще 19 декабря 2019 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Согласно постановлениям суда, в обысках должны были участвовать также работники СБУ.

По версии обвинения, должностные лица университета обогатились при проведении тендеров на медицинские препараты, а также во время ремонтно-строительных работ. Судя по постановлению суда, они касались нескольких медицинских учреждений, созданных на базе медуниверситета. А именно Центра реконструктивной и восстановительной медицины, Многопрофильного медицинского центра, а также Офтальмологического медицинского центра. По информации следствия, эти учреждения в течение 2019 получили новых руководителей, изменили штатные расписания и объединили отдельные структурные подразделения. При этом руководство вуза не уведомляло Министерство здравоохранения, хотя именно МЗ выдавало лицензии на ведение хозяйственной деятельности в этих трех учреждениях.

Согласно февральским постановлениям суда по тому же производству, ранее прокуратура получала доступ к договорам о поставках медицинских товаров и оборудования за государственные средства на сумму более 45 млн гривен, к копиям правоустанавливающих документов на предприятие и на должностных лиц «Анна-Мед» на момент подписания договоров и дополнительных соглашений к договорам, за период с 2016 по 2019 год.

Валерий Запорожан был уволен с должности ректора Одесского медуниверситета в июле 2018 года, но с тех пор судится с Министерством здравоохранения за свою должность.

Де-факто вуз сейчас возглавляет Юрий Сухин, которого летом 2018 поддержал Запорожан. Министерство назначало на должность ректора Константина Аймедова, но он не смог приступить к исполнению своих обязанностей.

В одесской областной прокуратуре Радио Свобода подтвердили проведение обысков в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту присвоения имущества государства должностными лицами Одесского национального медицинского университета, совершенного в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В Пресс-службе сообщили, что обыски продолжаются и отметили, что предоставление другой информации может негативно повлиять на ход следствия.

Радио Свобода не смогло пока получить комментарий по этому поводу у Виталия Запорожана и Юрия Сухина.