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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Трамп повторно получил высшую поддержку от американцев - опрос

Категория: Новости

Трамп повторно получил высшую поддержку от американцев - опрос

49% взрослых американцев одобрительно оценивают работу президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в социологической компании Gallup. Этот результат - самый высокий за время президентства Трампа и повторяет показатели января-февраля во время процесса по импичменту Трампа в Сенате США, который закончился оправданием президента, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

По данным Gallup, американцы также положительно оценивают действия Трампа по коронавирусу - 60% против 38%. 94% республиканцев, 60% независимых избирателей и 27% демократов одобрительно отзываются о работе Трампа в этом аспекте.



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