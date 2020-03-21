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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

США выделят $6 трлн на борьбу с COVID-19 – Кадлоу

Категория: Новости

На борьбу с пандемией коронавируса США планируют выделить до $6 трлн, заявил журналистам Ларри Кадлоу, экономический советник президента Дональда Трампа.

Пакет помощи предусматривает выделение $4 трлн в форме помощи из Федерального резерва, $2 трлн составит прямая помощь.

Она будет включать выплаты гражданам, кредиты малому бизнесу и страхование по безработице, отметил чиновник, и добавил, что трудный период "может продлиться недели, может быть, месяцы, но не годы".

В то же время, как сообщают американские СМИ, Белый дом и Сенат Конгресса после продолжительного "торга" близки к решению вопроса о выделении упомянутых $2 трлн помощи.


Источник: Интерфакс-Украина



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