США выделят $6 трлн на борьбу с COVID-19 – Кадлоу

На борьбу с пандемией коронавируса США планируют выделить до $6 трлн, заявил журналистам Ларри Кадлоу, экономический советник президента Дональда Трампа.

Пакет помощи предусматривает выделение $4 трлн в форме помощи из Федерального резерва, $2 трлн составит прямая помощь.

Она будет включать выплаты гражданам, кредиты малому бизнесу и страхование по безработице, отметил чиновник, и добавил, что трудный период "может продлиться недели, может быть, месяцы, но не годы".

В то же время, как сообщают американские СМИ, Белый дом и Сенат Конгресса после продолжительного "торга" близки к решению вопроса о выделении упомянутых $2 трлн помощи.