Ученые прокомментировали первую смерть от хантавируса в Китае

Передача хантавируса от человека к человеку является крайне редким явлением. Вакцина от этого заболевания существует. Об этом сообщила ученый, специалист в области нейрофизиологии Симайя Шейк на своей странице в Twitter в среду, 25 марта.

Кроме того, она напомнила, что заболевание появилось еще в середине прошлого века во время Корейской войны. По ее словам, вакцина против хантавируса существует и призвала не паниковать. Передача болезни от человека к человеку крайне редка.

"Пожалуйста, не паникуйте, если вы не планируете есть крыс", – написал Шейк.

Вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю назвал маловероятным возможность заражения других пассажиров автобуса, в котором от хантавируса умер мужчина.

"В отличие от COVID-19 хантавирус в большинстве случаев не передается через дыхательную систему", – отметил он в комментарии для Global Times.

Однако, по его словам, вирус может передаться другим через экскременты и кровь зараженного.

Вирусолог пояснил, что не стоит беспокоиться о хантавирусе, так как заболевание поддается профилактике и контролю. Кроме того, распространенность хантавируса в городах очень низкая, главным образом оно встречается в сельской местности.

Хантавирус, отметил он, может повредить функции печени, почек и других органов, а также вызвать лихорадку и обширное кровотечение.

Ранее сообщалось, что в Китае впервые мужчина умер от хантавируса. Он ехал на работу в автобусе и внезапно скончался.

Известно, что распространение хантавирусов происходит через грызунов. Кроме того, известны случаи, когда заражение происходило после укуса некоторых видов насекомоядных летучих мышей. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантавирусов. Тем не менее, такие случаи встречаются, но фиксировались только на территории Аргентины и Чили.