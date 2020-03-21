В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продление карантина на 30 дней – до 24 апреля.

"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины на 30 дней сроком до 24 апреля. То есть, чрезвычайная ситуация и карантин действуют до 24 апреля с возможностью его дальнейшего продления согласно законодательству. Или, если мы справимся с этой ситуацией (распространением коронавируса – ред.) быстрее, значит тогда будем отдельно принимать решение на заседании Кабинета министров", – сказал Шмыгаль.

В итоге внесение изменений в некоторые акты поддержали все единогласно.