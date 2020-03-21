Во время карантина приходить на приём в больницу или вызывать скорую стоит в случае реальной срочной необходимости. ГО «Клуб сознательных украинских медиков» запустили инициативу, которая позволит разгрузить украинские больницы и успокоить граждан.

На своей странице в Facebook организация уточняет: «Врачи из списка – это добровольная, волонтёрская, бесплатная инициатива врачей Украины для помощи во время пандемии. Мы не являемся ботами, фейковой страницей, политическим или коммерческим проектом, депутатской собственностью и тому подобным».

Представители организации пишут, что онлайн-консультация никогда не сравнится с осмотром у врача: «дистанционные консультации – это только посильная помощь со стороны медиков-волонтёров гражданам, которые не могут получить медицинскую помощь из обычных источников. Качество этих консультаций значительно ниже, чем посещение врача, но для многих – это единственный способ получить совет специалиста».

Медики рассказали, что проводят бесплатные консультации, чтобы отобрать тяжелых пациентов, которым медицинская помощь действительно нужна, от граждан с банальной простудой и насморком. По данным организации, «только 1 пациенту из 100 правда необходимо обратиться к врачу или вызвать «скорую», остальным 99 на момент консультации ничто не угрожает». Также волонтёры борются с нарастающей паникой и информируют население о необходимости изоляции в домашних условиях. «Мы пытаемся снизить пиковую нагрузку на медицинские учреждения, чтобы наши коллеги не "ложились костьми" на своих рабочих местах, в изоляторах и реанимациях».

Врачи объясняют, какие симптомы считаются опасными, а с какими можно разобраться самому. «Дистанционно ставить диагнозы и подбирать лучшие лекарства невозможно, это ясно, но в сегодняшней ситуации мы не видим другого выхода, кроме Viber и WhatsApp…».

Врачи уточняют, что их волонтёрская деятельность не связана с МОЗ (Министерством здравоохранения Украины), НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины), службой спасения и службой скорой помощи. «Пусть скорая едет к больному, который задыхается, и скорее везёт его к аппарату искусственной вентиляции. А мы пока поговорим про чай, апельсинки и лимоны, витамин С, 10 видов кашля и то, до какой дозы коньяк еще дезинфицирует, а после какой уже вредит. Мы не гордые – можем говорить о чём угодно, главное, чтобы Вы сохраняли спокойствие и осознали наконец важность домашней изоляции».

Список врачей-врачей волонтёров иногда обновляется, найти его можно на странице организации в Facebook: