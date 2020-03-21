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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Кабмин запретил увольнять госслужащих на период карантина

Категория: Новости

Кабинет министров ввел запрет на увольнение государственных служащих на период карантина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, которое транслировал "112 Украина".

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, во время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда. Также это касается работников частного сектора.

"Рекомендуем предприятиям и организациям воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 40 Кодекса законов о труде. Речь идет о реорганизации, ликвидации, а также прогулах. То есть те основания, которые объективно могут возникнуть в связи с объективными обстоятельствами карантина и чрезвычайной ситуации", - сказал Малюська.

 



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