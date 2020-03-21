Соцнормативы пользования комуслугами увеличены на 50% на период карантина

На время карантина социальные нормативы пользования некоторыми коммунальными услугами увеличены на 50%. Решение принял Кабмин на заседании в среду, 25 марта.
На период карантина Кабмин ввел дополнительную компенсацию расходов на оплату отдельных коммунальных услуг получателей субсидий путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.
На реализацию решения потребуется дополнительно 1,1 млрд грн.