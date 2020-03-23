В Одессе обнаружено три новых заражения Covid-19

В Одесской области обнаружены три новых заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook со ссылкой на данные лабораторного центра Минздрава в Одессе.

Положительные результаты на COVID-19 подтвердились у жителей Одессы: мужчины1973 года рождения, женщины 1965-го и мужчины 1963 года рождения соответственно.

Куцый уточнил, что на данный момент в регионе зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Украине возросло до 145 человек.