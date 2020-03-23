Укрпочта будет доставлять лекарства в регионы бесплатно в период карантина

Укрпочта совместно с сервисом Liki24.com запустила бесплатную доставку лекарств в регионы на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры в четверг, 26 марта.

Услуга уже доступна во всех населенных пунктах и будет доступна до конца карантина. В Киеве и областных центрах, где аптеки более доступны, будет действовать специальный тариф - 35 гривен, в любые другие города и села - бесплатно.

Заказ на бесплатную доставку медикаментов можно оформить на сайте сервиса Liki24.com уже сегодня. С 27 марта заказ с бесплатной доставкой можно будет также оформить по телефону 068 296 14 52.

Исключение к заказу составляют медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, или входящие в перечень наркотических, психотропных средств и прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств.

Напомним, что ранее лекарства разрешили отправлять почтой. Соответствующее решение правительства направлено на улучшение доступности препаратов и на предотвращение скопления в аптеках.