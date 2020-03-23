Измаил начал строительство собственной кислородной станции

Строительство кислородной станции начато В Измаиле, на территории Дунайской областной больницы.

Об этом сообщила издание izmacity.

Станция уже через 3 недели сможет бесперебойно обеспечивать кислородом три больницы Измаила в случае вспышки коронавируса.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко отметил, что в городе создан единый штаб, который будет обеспечивать круглосуточную подготовку региона к возможной вспышке коронавирусной инфекции.

«Сегодня быстрыми темпами ведутся работы по строительству кислородной станции. Силами города сейчас производится ремонт здания. 1,5 миллиона гривен, спасибо банку «Пивденный», перечислено за оборудование. Будем производить в срочном порядке монтаж», - сказал Абрамченко.

Мэр отметил, что сейчас единственная эффективная помощь коронавирусным больным – это своевременное обеспечение кислородом.

«Аппараты искусственной вентиляции легких не работают без кислорода. Поэтому на данной кислородной станции будут обеспечены два выхода - для зарядки кислородных баллонов Центральной городской больницы и резервного отделения (вторая хирургия на улице Шевченко) и для Центральной районной больницы. Также прокладывается трубопровод для подачи кислорода на кислородные маски для 125 коек в Дунайской областной больнице.

Мощность компрессоров – 100 литров кислорода в минуту. В случае необходимости Измаил сможет поделиться кислородом и с близлежащими районами.

В Измаиле запланирован следующий алгоритм размещения больных: все тяжелые пациенты будут размещены в инфекционной больнице. Там подготовлено 70 коек – 40 взрослых, 30 детских, при этом, есть возможность увеличить количество койкомест до 100. Больные средней тяжести будут размещаться в Дунайской областной больнице на койках с кислородными масками. В Центральной городской больнице будут размещены соматические больные – со всеми другими заболеваниями. Перинатальный центр сейчас и впредь будет работать автономно.

«Сегодня так получилось, что город Измаил берет на себя основную финансовую нагрузку. Спасибо и районной администрации, и они выделяют деньги, но средств нужно будет очень много. Поэтому сегодня все средства резервного фонда мы направляем на эти цели. От того, как быстро мы сегодня будем действовать, зависит своевременное обеспечение больных всем необходимым» - отметил городской голова.

Если в Придунавье произойдет вспышка коронавирусной инфекции, Измаил станет центром лечения пациентов со всех близлежащих районов Одесской области. Город настаивает, чтобы область предоставила еще несколько аппаратов искусственной вентиляции легких, поскольку 17-ти имеющихся ИВЛ может оказаться недостаточно.