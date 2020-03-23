Украинская киберспортивная команда победила на групповом этапе "ESL Pro League Season 11"

Украинская команда "Natus Vincere" победила в заключительной игре группового этапа над "Fnatic" на турнире "ESL Pro League Season 11" в "CS:GO". Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.

После неудачного старта (поражения от команд из Дании и Германии) “Natus Vincere” смог улучшить свое положение в группе В, одержав две победы подряд — над российским “forZe” и европейским “Complexity”.

Встреча против шведского “Fnatic” имела решающую судьбу за выход во второй этап соревнований. Противостояние на картах “Overpass” и “Dust2” завершился со счетом 2:0 (16:10, 16:11) в пользу украинского коллектива.

Таким образом, оба коллектива финишировали с 3 выигрышами при 2-х поражениях и прошли в следующий этап, причем “Natus Vincere” занял первую строчку группы в которой принимали участие 6 команд.

Заметим, что “ESL Pro League Season 11” проводят с 16 марта по 12 апреля в онлайне. Команды соревнуются за призовой фонд в 750 тыс. долл.