В Одессе начинается текущий ремонт дорог

С наступлением благоприятных погодных условий управление дорожного хозяйства Одесского горсовета приступит к текущему ремонту улично-дорожной сети города.

При проведении ремонтных работ преимущество будут иметь магистральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта (в первую очередь троллейбусов). По окончании текущего ремонта основных маршрутов работы будут продолжены на второстепенной части улично-дорожной сети.

Текущий ремонт позволяет в сжатые сроки устранить повреждения дорожного покрытия без существенного ограничения движения транспорта, а также предотвращает создание аварийных ситуаций на дорогах города.

Работы по текущему ремонту дорог в Одессе будут проводиться двумя способами: с использованием горячей асфальтобетонной смеси и так называемого ямочного ремонта по инъекционной технологии.

С 26 марта 2020 года текущий ремонт городской улично-дорожной сети начинается в Киевском районе Одессы по улицам:

- ул. Архитекторской;

- ул. Белорусской;

- ул. Дача Ковалевского;

- ул. Марии Демченко;

- ул. Ореховой;

- ул. Отважных.

В Малиновском районе Одессы ремонт начнется по Тираспольскому шоссе.