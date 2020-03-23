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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

НовНозеландский террорист по скайпу признал себя виновным в 51 убийстве

Категория: Новости / Происшествия

НовНозеландский террорист по скайпу признал себя виновным в 51 убийстве

Гражданин Австралии Брентон Таррант, который в марте 2019 года устроил бойню в мечетях новозеландского городка Крайсчерч, признал себя виновным в убийстве 51 человека

Источник: BBC News

Детали: 29-летний Брентон Таррант также признался в покушении на убийство еще 40 человек и терроризме.

Ранее он отрицал обвинения и должен был предстать перед судом в июне.

Из-за карантина в связи с COVID 19 слушания в суде прошли без представителей общественности и родственников жертв, а Таррант из Нового Южного Уэльса (Австралия) и его адвокаты вышли к судье по видеосвязи.

Представителю двух мечетей, которые подверглись нападению, было разрешено присутствовать на слушании, чтобы представлять жертв и их семьи.

Вынесение приговора по 92 обвинениям состоится позже. Таррант останется под стражей до 1 мая, когда суд надеется установить дату вынесения приговора.

Судья Кэмерон Мандер заверила, что суд не будет выносить приговор, пока не вернется к нормальной работе, когда пострадавшие и семьи жертв смогут лично присутствовать на суде.

Предыстория:

  • 15 марта 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входные двери и устроили стрельбу. Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
  • Тогда погибли 49 человек, были ранены около 48 человек
  • Стрелок Брентон Таррант заявил в "манифесте", что борется с экспансией мусульман, – и даже упомянул Украину в этом контексте.

Источник: Украинская правда



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