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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Кабмин снял запрет на часть видов торговли

Категория: Новости / Экономика и финансы

Кабинет министров снял ряд запретов на торговлю, которые ранее ввел во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в четверг, 26 марта.

Так, на период карантина снят запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажу кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

Кроме того, правительство смягчило условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд.

Обязательным условием осуществления указанных выше видов деятельности, а также во время пассажирских перевозок, является обеспечение соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.


Источник: Корреспондент.net



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