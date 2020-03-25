Кабмин снял запрет на часть видов торговли

Кабинет министров снял ряд запретов на торговлю, которые ранее ввел во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в четверг, 26 марта.

Так, на период карантина снят запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажу кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

Кроме того, правительство смягчило условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд.

Обязательным условием осуществления указанных выше видов деятельности, а также во время пассажирских перевозок, является обеспечение соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.