В правительстве запланировали рейсы на завтра для возвращения украинцев из восьми стран

В правительстве разработали план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу и запланировали рейсы, которыми украинцы смогут вернуться домой завтра, 27 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Мининфраструктуры.

"Согласно поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Мининфраструктуры, Минюст, МВД, МИД и профильные вице-премьеры должны разработать план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу. Призываем украинцев за рубежом не затягивать с возвращением домой", - говорится в сообщении.

Так, на 27 марта 2020 года планируются рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).

Приобрести билеты можно уже сегодня через сайты авиакомпаний МАУ и Sky Up Airlines.

"Все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляцию на 14 дней", - добавили в министерстве.

Напомним, глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что за пределами Украины остается менее 20 тысяч украинских граждан, изъявивших желание вернуться домой.