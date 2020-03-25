Принц Гарри сменит фамилию

Принцу Гарри и Меган Маркл придется сменить фамилии после отречения от королевских полномочий. Герцоги Сассекские официально перестанут выполнять функции старших членов королевской семьи 31 марта, пишет The Mirror.

С отречением от обязанностей супруги лишатся и титулов Его и Ее Королевское Высочество. И им придется выбрать для себя фамилию.

Издание отмечает, что возможно, что пара остановится на фамилии, созвучной их титулам, - Сассекский.

Но не исключено, что Гарри выберет фамилию Уэльский, которую он использовал в школе и армии. Его жена Меган Маркл может сохранить девичью фамилию.

У супругов есть еще один вариант – фамилия их сына Арчи - Маунтбэттен-Виндзор.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи 8 января, вызвав своим решением огромный скандал. Они также заявили, что собираются стать финансово независимыми и отказываются от финансирования из государственного бюджета.