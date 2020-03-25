В Одессе для части предпринимателей отменят арендную плату

На время действия карантина отменят плату за аренду для владельцев МАФов.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания одесского исполкома. Инициатором предложения выступил заместитель городского головы Олесь Янчук.

Таким образом, освобождаются от оплаты аренды предприниматели, арендующие твёрдое покрытие под летними площадками, ларьками и прочими временными сооружениями, которые не работают во время карантина. Также предприниматели имеют право не платить за размещение рекламы на неработающих объектах.

А те предприниматели, которые арендуют помещения или землю коммунальной собственности и не могут вести деятельность из-за вызванного карантином форс-мажора, и так могут не платить арендную плату по решению правительства и торгово-промышленной палаты.