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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

ФИДЕ приостановила турнир претендентов на мировую шахматную корону

Категория: Новости / Спорт

ФИДЕ приостановила турнир претендентов на мировую шахматную корону

В Екатеринбурге (Россия), где, несмотря на тотальный запрет проводить соревнования из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 проводился турнир претендентов на мировую шахматную корону, принято решение приостановить календарное мероприятие Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальный сайт ФИДЕ.

 

Сегодня правительство Российской Федерации объявило, что с 27 марта 2020 года Россия прерывает воздушное сообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок. ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков и официальных лиц домой. В этой ситуации и на основании пункта 1.5. Правил проведения турнира претендентов президент ФИДЕ принял решение прекратить турнир. Он будет продолжен позже, точные даты будут объявлены в ближайшее время, насколько позволит глобальная ситуация, связанная с пандемий й COVID-19. Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала мероприятия, результаты 7 сыгранных раундов остаются в силе, и турнир будет восстановлен в том же составе, начиная с игр 8-го тура. ФИДЕ выражает благодарность игрокам, официальным лицам, волонтерам и всей команде организаторов,
- говорится в заявлении президента ФИДЕ россиянина Аркадия Дворковича.

Положение после первого круга: Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян Непомнящий (Россия) - по 4,5 очка; Ван Хао (Китай), Аниш Гири (Голландия), Александр Грищук (Россия), Фабиано Каруана (США) - по 3,5; Кирилл Алексеенко (Россия), Дин Лижэнь (Китай) - по 2,5.

Призовой фонд соревнований составляет 500 тысяч евро.

Как сообщалось, победитель получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.


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