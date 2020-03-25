 
Информация к новости
  • Просмотров: 34
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Показан настоящий вид черных дыр

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Показан настоящий вид черных дыр

Ученые показали самое четкое изображение черной дыры. Об этом сообщает The Garvard Crimson.

Гарвардские специалисты смоделированные обновленное и самое точное изображения черной дыры. Также специалисты рассказали о методах моделирования более четких изображений космических объектов.

Первое изображение черной дыры сделал телескоп Event Horizon в апреле 2019 года. После этого специалисты решили найти методы для усовершенствования изображения.

Для этого ученые использовали трассировку лучей, обычно встречающуюся в компьютерной графике. По словам специалистов, новый снимок выглядит так, как удаленный наблюдатель мог бы увидеть черную дыру, если бы она была освещена.

Показан настоящий вид черных дыр

Фото: Courtesy of Michael D. Johnson et al.

Черные дыры накапливают частицы света из-за гравитационного притяжения. Получаются кольца изогнутого света, образующие некую сферическую оболочку вокруг черной дыры. Именно ее можно визуализировать с помощью компьютерного моделирования.

 


Источник: Корреспондент.net



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать