Показан настоящий вид черных дыр

Ученые показали самое четкое изображение черной дыры. Об этом сообщает The Garvard Crimson.

Гарвардские специалисты смоделированные обновленное и самое точное изображения черной дыры. Также специалисты рассказали о методах моделирования более четких изображений космических объектов.

Первое изображение черной дыры сделал телескоп Event Horizon в апреле 2019 года. После этого специалисты решили найти методы для усовершенствования изображения.

Для этого ученые использовали трассировку лучей, обычно встречающуюся в компьютерной графике. По словам специалистов, новый снимок выглядит так, как удаленный наблюдатель мог бы увидеть черную дыру, если бы она была освещена.

Фото: Courtesy of Michael D. Johnson et al.

Черные дыры накапливают частицы света из-за гравитационного притяжения. Получаются кольца изогнутого света, образующие некую сферическую оболочку вокруг черной дыры. Именно ее можно визуализировать с помощью компьютерного моделирования.