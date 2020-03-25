Учебе карантин не помеха: инновационные программы дистанционного обучения в Юракадемии и МГУ

Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет перешли на дистанционное обучение.

Карантин – карантином, а занятия – по расписанию. Благо, век цифровых технологий позволяет решать ключевые задачи обучения в новых форматах. В Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете, учитывая эпидемиологическую ситуацию, сразу было решено продолжить учебный процесс с помощью онлайн-занятий. Призвав на помощь новое средство видеосвязи – конференц-платформу Zoom,– студенты по расписанию встречаются в виртуальном пространстве с педагогами на лекциях и вебинарах. И, к удивлению преподавателей, посещаемость виртуальных занятий не сократилась, а даже увеличилась по сравнению с аудиторными.

На тот случай, если студент по каким-либо причинам пропустил онлайн-урок, предусмотрено явочное время, позволяющее сдать любое задание в таком же в дистанционном режиме. В Google-форме созданы электронные журналы, где студентам выставляют оценки. Доступ к таким журналам имеют только преподаватели и сотрудники деканата. Людям старшего возраста, давно окончившим свои университеты, подобные нововведения и формы обучения кажутся фантастическими. А для двадцатилетних юношей и девушек это уже привычные реалии.

Вот что рассказал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин:

Сразу же после объявления в Одессе карантина Президент университета Сергей Васильевич Кивалов собрал руководство вуза и поставил четкую задачу: организовать дистанционное обучение. Все было организовано в кратчайшие сроки. Теперь, в соответствии с расписанием, каждый день с 8:30 до 14:40 проходят абсолютно все лекции и семинары в дистанционном режиме.

Напомню, что для каждого факультета университета педагоги кафедры иностранных языков создали Google-классы, в которых организовали видеокурсы изучения юридического английского языка. Кроме того, разработана авторская видеопрограмма Legal English для онлайн-изучения английского языка для юристов. Данный курс является уникальным для украинских вузов.

А для Международного гуманитарного университета форма онлайн-занятий также не нова. Еще семь лет назад в этом вузе был создан Центр дистанционного обучения. Уже тогда преподаватели читали лекции для иностранных студентов, не имеющих возможности приехать в Украину.

В нашем вузе есть все необходимое технологическое оборудование. Поэтому мы без труда наладили процесс онлайн-занятий для того, чтобы в привычном режиме читать студентам лекции. Ежедневно по расписанию, которое составлено учебным отделом, студентам читают лекции. Хочу отметить, что ребятам эта форма обучения пришлась по душе. Это действительно очень интересно, когда преподаватель выходит на связь и читает лекции в онлайн-режиме, а студенты задают вопросы. По имейлу учащиеся получают задания, тесты и спокойно готовятся к учебному процессу, – заметил ректор Международного гуманитарного университета Константин Громовенко.

В числе тех, кто принял новые вызовы времени, – преподаватель Международного гуманитарного университета Инна Звягинцева:

Самое главное, что учебный процесс продолжается. Наши педагоги и студенты с пониманием относятся к ситуации и с большой ответственностью – к обучению. С понедельника по пятницу студенты получают ссылки, перейдя по которым, они могут продолжать свою учебу. Ребята получают домашние задания, выполняют их самостоятельно, но при этом работают с преподавателями.

Дистанционно обучаются и студенты Одесского медицинского института МГУ. Ведь совсем скоро им предстоит сдавать тестовые экзамены:

Для подготовки к тестовым экзаменам КРОК-1 и КРОК-2, которые являются обязательной частью медицинского обучения, мы используем «MODEL» – программу, которая позволяет в мобильном телефоне проводить тестирование студентов. С помощью этой же программы мы дистанционно проводим тестирование знаний каждого студента по закрепленному материалу , – рассказал директор Одесского мединститута МГУ Виталий Шутурминский.

В университетах отмечают: дистанционные занятия будут проводиться вплоть до официального окончания карантина, который продлен до 24 апреля. Это позволит студентам успешно подготовиться и сдать сессию, а отличникам – получить свои заслуженные «автоматы».