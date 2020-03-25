Учебе карантин не помеха: инновационные программы дистанционного обучения в Юракадемии и МГУ

Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет перешли на дистанционное обучение.
Карантин – карантином, а занятия – по расписанию. Благо, век цифровых технологий позволяет решать ключевые задачи обучения в новых форматах. В Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете, учитывая эпидемиологическую ситуацию, сразу было решено продолжить учебный процесс с помощью онлайн-занятий. Призвав на помощь новое средство видеосвязи – конференц-платформу Zoom,– студенты по расписанию встречаются в виртуальном пространстве с педагогами на лекциях и вебинарах. И, к удивлению преподавателей, посещаемость виртуальных занятий не сократилась, а даже увеличилась по сравнению с аудиторными.
На тот случай, если студент по каким-либо причинам пропустил онлайн-урок, предусмотрено явочное время, позволяющее сдать любое задание в таком же в дистанционном режиме. В Google-форме созданы электронные журналы, где студентам выставляют оценки. Доступ к таким журналам имеют только преподаватели и сотрудники деканата. Людям старшего возраста, давно окончившим свои университеты, подобные нововведения и формы обучения кажутся фантастическими. А для двадцатилетних юношей и девушек это уже привычные реалии.
Вот что рассказал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин:
Напомню, что для каждого факультета университета педагоги кафедры иностранных языков создали Google-классы, в которых организовали видеокурсы изучения юридического английского языка. Кроме того, разработана авторская видеопрограмма Legal English для онлайн-изучения английского языка для юристов. Данный курс является уникальным для украинских вузов.
А для Международного гуманитарного университета форма онлайн-занятий также не нова. Еще семь лет назад в этом вузе был создан Центр дистанционного обучения. Уже тогда преподаватели читали лекции для иностранных студентов, не имеющих возможности приехать в Украину.
В числе тех, кто принял новые вызовы времени, – преподаватель Международного гуманитарного университета Инна Звягинцева:
Дистанционно обучаются и студенты Одесского медицинского института МГУ. Ведь совсем скоро им предстоит сдавать тестовые экзамены:
В университетах отмечают: дистанционные занятия будут проводиться вплоть до официального окончания карантина, который продлен до 24 апреля. Это позволит студентам успешно подготовиться и сдать сессию, а отличникам – получить свои заслуженные «автоматы».