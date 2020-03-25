АМКУ возбудил дело против супермаркетов Киева и поставщиков из-за повышения цен на продукты

В Антимонопольном комитете Украины 26 марта возбуждено дело против ряда сетей супермаркетов и поставщиков по факту существенного подорожания продуктов в Киеве. Об этом сообщил председатель областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий наFacebook.



В частности, дело начато в отношении таких компаний:

NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сильпо", BILLA, "АТБ-Маркет", VARUS, "ЭКО Маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт и компании - поставщики ООО "Мир овощей", ООО "Гала Фудз", ООО "Саркара-Групп", ООО "Овощной край", ООО "Август-Кий", ООО "Агроинвест-Логистик", ООО "Агро-Овен", ООО "Брокинтерком", ООО "Перспектива", ООО "Зовништоргресурс", ООО "Агробизнесвектор", ООО "Интер овощи", ООО "Аттуаль", ООО "Елитпрайм", ООО "Авега-2018".

Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать о антиконкурентном поведении участников рынка - как поставщиков, так и сетей розничной торговли, или обоих этих звеньев одновременно.

Территориальное отделение АМКУ изучит все обстоятельства повышение стоимости на продукты питания, установит на каком этапе и кто именно спровоцировал повышение цен и примет соответствующее решение.

Если будут установлены факты нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, органы АМКУ могут наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Напомним, 22 марта сообщалось, что сеть супермаркетов "АТБ" заявила о повышении цен на ряд продуктов питания и товары первой необходимости в условиях карантина, введенного в Украине в связи с коронавирусом.