НБУ заявил об "успокоении" валютного рынка

В четверг, 26 марта, Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке около 11 млн долларов. Это первая интервенция по продаже валюты за последние три дня, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"В целом рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта. Большинство сделок сегодня заключалось в диапазоне 28,05-28,20 грн за доллар США", - отмечается в сообщении.

Также в НБУ сообщают, что международные резервы Украины сейчас составляют около 25 млрд долларов. В прошлом году НБУ выкупил с рынка почти 8 млрд долл., а в этом продал менее 1,5 млрд долларов.

"Поэтому мы имеем достаточный запас прочности и при необходимости продолжим проводить валютные интервенции, чтобы сглаживать избыточные курсовые колебания", - отметили в НБУ.

В регуляторе также выразили надежду на заключение новой программы с МВФ, которая будет сигналом о продолжении реформ в Украине.