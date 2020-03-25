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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

"Нафтогаз" ожидает от правительства подписания контрактов для начала реализации СРП-проектов по добыче углеводородов

Категория: Новости / Экономика и финансы

НАК "Нафтогаз Украины" вместе с остальными победителями конкурсов по разработке углеводородных участков на основании соглашений о разделе продукции (СРП) ожидает подписание контрактов с Кабинетом министров, чтобы иметь возможность начать проведение разведки, сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Пока ни с одной из компаний, которые выиграли эти конкурсы контракты не подписаны. Без подписания этих контрактов мы не можем начать разведку, без разведки – мы не можем бурить", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.

По его словам, государственные органы власти должны наладить процесс более скорой реализации механизмов СРП.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в начале июля 2019 года одобрил результаты конкурсов заключения соглашений о разделе продукции (СРП) по девяти углеводородным участкам.

Экс-руководитель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив ожидала, что компании и правительство смогут согласовать сами договора и подписать соглашения, чтобы как можно скорее начать разведку и в максимально короткие сроки приступить к работе, через два месяца.


Источник: Интерфакс-Украина



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