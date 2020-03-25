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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Украине могут пересмотреть карантин для людей трудоспособного возраста

Категория: Новости / История и общество

В Украине могут пересмотреть карантин для людей трудоспособного возраста

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации пересмотрит условия карантинных мероприятий в связи с пандемией коронавируса для людей трудоспособного возраста. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что настораживает большое количество людей трудоспособного возраста, болеющих коронавирусной болезнью.

"По результатам этого анализа мы будем пересматривать подходы к карантинным мероприятиям, поскольку мы видим, что мобильность населения от 18-ти до 50-ти лет значительно большая. Это группа риска. Поэтому нужно будет пересмотреть наши мероприятия и внести изменения в карантин, чтобы влиять и на эту группу населения, чтобы уменьшить количество зарегистрированных случаев", - заявил главный санитарный врач.

Коронавирус


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