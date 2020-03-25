МВФ продолжает требовать от Украины выполнения земельной реформы

МВФ отмечает значительный прогресс в переговорах относительно новой программы EFF для Украины и акцентирует на принятии законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

По словам руководителя МВФ Кристалины Георгиевой, Украине необходимо принять так называемый "антиколомойский" законопроект и законопроект о рынке земли. Реализация этих шагов могла бы способствовать выделению финансов для Украины в большем размере, чем объявлялось ранее.

Также в МВФ заявили о возможности расширения кредитной программы для Украины.

Напомним, что законопроект о рынке земли Верховная Рада начала рассматривать еще в феврале, но из-за эпидемии коронавируса в Раде временно отменили пленарные заседания. Из 4018 поправок рассмотрели более 3 тыс.

Законопроект о банках для новой программы сотрудничества с МВФ Кабмин внес в Раду на этой неделе. Проектом закона предлагается окончательно запретить возвращение национализированных банков бывшим владельцам.