Мобильные операторы заменяют свои названия на призыв оставаться дома

Некоторые операторы сотовой связи начали изменять свои названия на призывы оставаться дома, соблюдая карантин, в условиях пандемии коронавируса, пишет Faina Idea.

Так, одними из первых это заметили немецкие абоненты мобильного оператора Vodafone. Жители Германии рассказали, что в верхнем поле смартфона, где обычно располагается название мобильной компании, появилась надпись "Stay Home" ("Оставайтесь дома").

Консультант по социальным сетям в компании Vodafone Мэтт Наварр в своем Twitter рассказал, что такие надписи появятся и у абонентов компании, проживающих в других странах.

В комментариях к публикации Наварра люди из других стран начали делиться скриншотами, подтверждающими его слова.

Так, призыв оставаться дома вместо названия оператора увидели жители Перу, Индонезии, Румынии, Турции.

Граждане Индии, Бельгии, Франции и Нигерии написали, что пользуются телефонной связью другого оператора, но тоже видят на экранах своих смартфонов просьбу не нарушать карантин.